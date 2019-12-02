2019-12-02T11:52:20+03:00
В мире

Джабаров прокомментировал возможность введения санкций США против «Северного потока-2»

Сенатор уверен, что Америка боится потерять власть над Европой
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении "Северного потока 2"В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении "Северного потока 2"Фото: REUTERS
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Своими санкциями американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешевого российского газа. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в ответ на заявление о намерении ввести санкции против европейский компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток -2».

«Это намерение — абсолютно незаконное, поскольку налицо, по сути, нездоровая конкуренция. Американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешёвого российского газа, а самое главное — от надёжного поставщика, и подсадить всех на свой сжиженный газ. Я считаю, это недопустимо», — цитирует Джабарова RT.

Сенатор добавил, что такое поведение США говорит о том, что страна не заинтересована в интересах европейских партнеров. Америке важен лишь коммерческий вопрос и сохранение власти над регионом.

Ранее стало известно, что США намерены ввести ограничения в отношении европейских компаний, которые принимают участие в реализации проекта «Северный поток -2». Соответствующие санкции Америка планирует включить в свой военный бюджет, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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