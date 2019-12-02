2019-12-02T12:02:34+03:00
Туризм

В Турции отдохнуло рекордное число россиян

Наших туристов в республике больше, чем граждан других иностранных государств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Около 6,7 миллиона россиян посетили Турцию в январе-октябре 2019 года - это абсолютный рекорд, превышающий показатель прошлого года на 16,9%. Такие данные предоставило министерство культуры и туризма республики.

Наших соотечественников в Турции больше, чем любых других иностранных туристов. Россия расположилась на первом месте в рейтинге посещаемости. Дальше идут Германия с 4,6 миллионами человек, Великобритания (2,4 млн), Болгария (2,3 млн) и Иран (1,8 миллиона).

Всего же на курортах Турции за десять месяцев побывали 40,7 миллиона иностранных туристов. Это на 14,3% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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