Биолог рассказал о предметах с наибольшем скоплением бактерий

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-02T12:21:01+03:00

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Окружающие предметы могут быть источниками опасных болезней. Наибольшее количество бактерий накапливают поручни в общественном транспорте, неметаллические дверные ручки и ручки тележек в магазинах, а также компьютерная клавиатура смартфоны. Об этом рассказал профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.

Эксперт рассказал, что предметы, с которыми регулярно контактируют сразу множество людей или один, но постоянно, могут переносить опасные инфекции. Причиной скопления вредоносных бактерий становится биопленка, которая может образовываться на неметаллических предметах, передает сайт телеканала «Звезда».

По словам исследователя, чаще всего биопленка образуется на дисплее смартфона. При этом среди микроорганизмов, которые селятся на гаджетах, многие могут быть условно-патогенными. Именно поэтому экран телефона, как и другие неметаллические поверхности необходимо регулярно обрабатывать спиртом, антибактериальными салфетками или хлоргексидином, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU