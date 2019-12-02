Каждый второй россиянин доволен своей жизнью

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-02T12:31:02+03:00

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В России установлен рекорд по числу людей, довольных своей жизнью. Как показал опрос ВЦИОМ, 50 процентов людей признались, что их все в жизни устраивает – это максимальный показатель за год. Хотя, были и те, кому для счастья чего-то не хватало. О «частичной удовлетворенности» жизнью сказали 25 процентов опрошенных. В группе недовольных – 22 процента.

Спросили социологи россиян и о будущем. Большинство, 41 процент, сообщили, что не ждут серьезных изменений или ухудшения жизни в ближайший год. Оптимистов оказалось 25 процентов – эти люди уверены, что за 2020 год их жизнь станет еще лучше, совершенно противоположные настроения у 23 процентов людей.

Другой опрос ВЦИОМ показал, что больше всего оптимистов среди молодежи и пенсионеров. Счастливыми россиян делает семья, так сказали больше всего опрошенных, на втором месте - здоровье и жизнь близких.

ИСТОЧНИК KP.RU