Северная Корея в тайне расширила ракетную программу

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-02T13:01:36+03:00

Новые пусковые площадки могут затруднить обнаружение работ для других стран

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Власти Северной Кореи с лета 2019 года построили несколько десятков бетонных площадок для запуска ракет. Их ширина достигает несколько десятков метров, они предназначены для изменения точек пуска различных типов ракет, в том числе и межконтинентальных. Это затруднит определение их места расположения для иностранной разведки.

- Поскольку переговоры между США и Северной Кореей застаиваются, Япония, Южная Корея и другие страны опасаются, что могут столкнуться с новой военной провокацией, - пишет издание The Asahi Shimbun.

По данным газеты, площадки изготовлены из бетона, потому что запуск с почвенной поверхности может привести к повреждениям пусковых установок и изменить траекторию их движения.

Напомним, что 3 октября Северная Корея подтвердила информацию о том, что провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки в Японском море.

Сайт kp.ru писал, что военные Южной Кореи зафиксировали пуск ракеты со стороны КНДР, который стал 13-м с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU