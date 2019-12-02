Северная Корея в тайне расширила ракетную программу
Власти Северной Кореи с лета 2019 года построили несколько десятков бетонных площадок для запуска ракет. Их ширина достигает несколько десятков метров, они предназначены для изменения точек пуска различных типов ракет, в том числе и межконтинентальных. Это затруднит определение их места расположения для иностранной разведки.
- Поскольку переговоры между США и Северной Кореей застаиваются, Япония, Южная Корея и другие страны опасаются, что могут столкнуться с новой военной провокацией, - пишет издание The Asahi Shimbun.
По данным газеты, площадки изготовлены из бетона, потому что запуск с почвенной поверхности может привести к повреждениям пусковых установок и изменить траекторию их движения.
Напомним, что 3 октября Северная Корея подтвердила информацию о том, что провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки в Японском море.
Сайт kp.ru писал, что военные Южной Кореи зафиксировали пуск ракеты со стороны КНДР, который стал 13-м с начала года.
ИСТОЧНИК KP.RU