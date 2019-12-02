Россияне считают, что Вологодчина – лучшее место для экоотдыха

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-02T14:49:16+03:00

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Пресс-служба региона сообщила, что в период с июня по ноябрь этого года за участников премии проголосовали рекордные 450 тысяч человек. «Эта победа говорит об устойчивом представлении о нашем регионе как о благоприятном месте для экоотдыха в сознании туристского сообщества», - сказал, получая награду, первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

«На территории области расположены 82 памятника природы и 77 природных заказников. В их числе Дарвинский государственный природный заповедник, один из крупнейших национальных парков страны – «Русский Север», уникальный природный заказник «Атлека», где находится точка водораздела трех крупнейших водных систем Атлантического, Ледовитого океанов и Каспийского моря. Леса заказника не испытывали на себе влияния человека около 200 лет. Это прекрасный вариант для всех желающих стать ближе к природе, насладиться рыбалкой, сбором экологически чистых грибов и ягод, отдохнуть на свежем воздухе, приобщиться к традиционному деревенскому жизненному укладу».

«В регионе востребованы и другие виды туризма, - добавил Кольцов. - Тысячи туристов стремятся увидеть уникальные фрески Дионисия, старинные монастыри, историко-архитектурный ансамбль Вологодского Кремля, повстречаться с российским Дедом Морозом из Великого Устюга. В последнее время активно развивается промышленный туризм в Череповце». В 2018 году туристский поток в Вологодскую область впервые превысил три миллиона человек.