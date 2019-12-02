2019-12-02T15:27:10+03:00
Политика

Савченко рассказала, какие мужчины звали ее замуж

В жизни бывшего депутата были и политики, и бизнесмены и даже бандиты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Надежда СавченкоНадежда СавченкоФото: REUTERS
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Политики, бизнесмены, военные, бандиты и простые трудолюбивые парни - такие мужчины звали бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко замуж.

Экс-парламентарий призналась, что в ее жизни было много подобных предложений, но одно обстоятельство сильно мешает строить личную жизнь. Речь идет о возбужденном в отношении Савченко уголовном деле за подготовку террористического акта.

"Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу", - сказала политик в интервью YouTube-каналу "Светская жизнь".

Общение с ведущей состоялось во время банкета по случаю дня рождения журналиста Дмитрия Гордона.

Сайт kp.ru писал, что в 2016 году Савченко уже спрашивали о личной жизни, и тогда она пообещали связать свою судьбу с мужчиной, который спасет Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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