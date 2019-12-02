Савченко рассказала, какие мужчины звали ее замуж
Политики, бизнесмены, военные, бандиты и простые трудолюбивые парни - такие мужчины звали бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко замуж.
Экс-парламентарий призналась, что в ее жизни было много подобных предложений, но одно обстоятельство сильно мешает строить личную жизнь. Речь идет о возбужденном в отношении Савченко уголовном деле за подготовку террористического акта.
"Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу", - сказала политик в интервью YouTube-каналу "Светская жизнь".
Общение с ведущей состоялось во время банкета по случаю дня рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Сайт kp.ru писал, что в 2016 году Савченко уже спрашивали о личной жизни, и тогда она пообещали связать свою судьбу с мужчиной, который спасет Украину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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