Врачи спасли 14-летнего мальчика, который рискнул жизнью ради котенка

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-02T15:50:03+03:00

Разряд тока прошел через правую руку, сердце и левую стопу Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ребенок пытался вызволить животное из трансформаторной будки, когда получил сильный удар током

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Врачи московских больниц "поставили на ноги" 14-летнего мальчика из Тулы, который рискнул жизнью ради спасения котенка.

Подросток хотел вызволить животное из трансформаторной будки, но схватился рукой за находящийся под напряжением провод. Разряд тока прошел через сердце ребенка и вышел из левой стопы.

Школьник потерял сознание, а когда очнулся нашел в себе силы позвонить маме. В больницу его доставили с глубокими ожогами правой руки и стопы. Сердце, к счастью, не пострадало.

Ребенка сразу перевели в детскую больницу имени Сперанского, где хирурги ожогового отделения одновременно спасали верхнюю и нижнюю конечности пациента. Врачи приложили огромные усилия, чтобы сохранить руку подростка. Они удалили мертвые ткани высокотехнологичным оборудованием, заменили частично утраченные сухожилия резиновыми и сделали пластику для восстановления функции кисти.

Мальчик уже встал на ноги. Прогноз - очень благоприятный, говорят врачи.

"После окончания лечения и реабилитационного периода функции правой руки будут практически восстановлены". - сообщается на сайте Мосгорздрава.

Несколькими неделями ранее сайт kp.ru писал, что о жительнице Австралии, которая рискнула жизнью, чтобы спасти коалу из горящего леса. Женщина бросилась в огонь, схватила стонущее животное обеими руками и побежала обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU