Плюшевый рай: фанаты хоккейного клуба США забросали лед рекордным количеством игрушек

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-02T17:04:07+03:00

Болельщики принесли с собой на арену более 45 тысяч мягких мишек и заек [видео]

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Американский хоккейный клуб "Херши Беарс" на протяжении 26 лет ежегодно устраивает необычную акцию в канун Рождества.

В намеченный день все болельщики приходят на арену с мягкими игрушками, которые бросают на лед после первой забитой шайбы. В этот раз им удалось побить собственный мировой рекорд прошлого года.

Болельщики побили свой собственный рекорд прошлого года. Фото: twitter.com/thehersheybears

Знаменательное событие произошло на матче клубов "Херши" и "Хартфорда" в ночь на понедельник, 2 декабря. Обладатель Кубка Стэнли позапрошлого сезона Кристиан Юос открыл счет на восьмой минуте, после чего на лед полетели плюшевые мишки, зайчики и другие персонажи. Все это быстро собрали в мешки, и игра продолжилась. Специалисты приступили к подсчету "улова".

В результате "Херши" одержал победу в овертайме со счетом 4:3. Тогда же было объявлено о новом рекорде. Болельщики выбросили на лед в общей сложности 45650 игрушек. Для сравнения, в прошлом году их было всего 34798.

"Момент, которого мы все так долго ждали. Это новый мировой рекорд! Спасибо!", - говорится в посте на странице хоккейного клуба в Twitter.

От мала до велика - размер игрушек был разный. Фото: twitter.com/thehersheybears

Среди тех, кто вместе с болельщиками наслаждался отличной акцией и игрой, был российский защитник "Херши" Александр Алексеев. На фото и видео с арены видно, как он вместе с другим спортсменом прыгнул в кучу игрушек.

К слову, все средства от продажи игрушек пойдут на благотворительные цели. Часть из них, возможно, просто передадут в детские дома и другие учреждения.

Сайт kp.ru писал, что в России тоже устраивают подобные акции. Похвастаться массовостью мы пока не можем, но цели не менее благородные.

Фанаты хоккейного клуба в США поблагодарили команду за победу, выкинув на лед 45 000 игрушек.Фанаты хоккейного клуба в США поблагодарили команду за победу, выкинув на лед 45 000 игрушек

ИСТОЧНИК KP.RU