Опрос: каждый десятый курильщик намерен вернуться к сигаретам, если ограничат вейпы
При введении для курящих ограничений свободного использования и продажи электронных сигарет каждый десятый (13%) вернется к употреблению простых сигарет, при этом столько же (13%) в ответ на ограничения постараются полностью отказаться и от табака, и от электронных приспособлений, а более половины (54%) не откажутся от вейпов, даже несмотря на неудобства. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В ходе исследования специалисты отметили, что почти половина опрошенных (49%) объясняют свой переход на электронные сигареты меньшим влиянием для здоровья и отсутствием запаха на одежде. Четверть (25%) объяснили свой выбор попыткой отказаться от никотина.
Большая часть респондентов (84%) поддерживали полный запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним. При этом половина (59%) отметили, что сигареты и вейпы являются разными вещами, поэтому их необходимо по-разному регулировать.
Чем опасен вейп
Напомним, в сентябре Министерство здравоохранения заявило о намерении внести законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны.
ИСТОЧНИК KP.RU