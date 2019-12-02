2019-12-02T17:15:12+03:00
Общество

Опрос: каждый десятый курильщик намерен вернуться к сигаретам, если ограничат вейпы

Столько же респондентов заявили о готовности в таком случае отказаться от курения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Опрос: каждый десятый курильщик намерен вернуться к сигаретам, если ограничат вейпыОпрос: каждый десятый курильщик намерен вернуться к сигаретам, если ограничат вейпыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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При введении для курящих ограничений свободного использования и продажи электронных сигарет каждый десятый (13%) вернется к употреблению простых сигарет, при этом столько же (13%) в ответ на ограничения постараются полностью отказаться и от табака, и от электронных приспособлений, а более половины (54%) не откажутся от вейпов, даже несмотря на неудобства. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе исследования специалисты отметили, что почти половина опрошенных (49%) объясняют свой переход на электронные сигареты меньшим влиянием для здоровья и отсутствием запаха на одежде. Четверть (25%) объяснили свой выбор попыткой отказаться от никотина.

Большая часть респондентов (84%) поддерживали полный запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним. При этом половина (59%) отметили, что сигареты и вейпы являются разными вещами, поэтому их необходимо по-разному регулировать.

Чем опасен вейп

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Напомним, в сентябре Министерство здравоохранения заявило о намерении внести законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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