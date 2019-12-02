Путин подписал закон об отмене ограничений на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До настоящего времени глава государства мог дважды продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ при достижении ими предельного возраста, установленного для этой должности - 65 лет.
В ноябре Госдума подготовила поправку к закону о подготовке обучающихся, которая позволяет продлевать полномочие ректора неограниченное количество раз.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце октября, после встречи 80-летнего ректора МГУ Виктора Садовничьего с российским президентом появилась информация о том, что ректор может уйти в отставку за два месяца до истечения своих полномочий. Позже в Кремле сообщили, что руководитель университета и российский лидер обсуждали вопрос текущей работы вуза.
ИСТОЧНИК KP.RU