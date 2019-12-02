2019-12-02T21:12:05+03:00
Происшествия

На Украине кот задушил маленькую девочку в коляске

По факту происшествия возбуждено уголовное дело
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине кот задушил маленькую девочку в коляскеНа Украине кот задушил маленькую девочку в коляскеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Винницкой области кот задушил спавшую в коляске 9-месячную девочку. Об этом сообщил начальник Липовецкого отделения полиции Винницкой области Павел Дармограй.

Инцидент произошёл в минувшую субботу, 30 октября, мать оставила спящую девочку в коляске во дворе дома и занялась хозяйством. Когда женщина вернулась обнаружила кота, лежавшего на ребенке.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что маленькая девочка умерла вследствие удушения, других травм на ее теле обнаружено не было.

Как сообщили в правоохранительных органах, с родителями работают психологи.

«Никаких мер пока не употребляем, учитывая то, что там сейчас психологическая проблема в семье. Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться - когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка. Держим на контроле, службы работают с матерью - поспешных выводов не делаем», - передает украинское издание УНН слова начальника отделения полиции.

По факту происшествия правоохранители возбудила уголовное дело.

Напомним, ранее 61-летнего мужчину осудили за то, что он задушил кота. Его приговорил к 300 часам обязательных работ

ИСТОЧНИК KP.RU

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