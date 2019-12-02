В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве увидят настоящие сугробы

СЕГОДНЯ 21:56 2019-12-02T21:56:50+03:00

В ближайшее время в столице снова ожидаются дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшее время в столице снова ожидаются дожди

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Настоящие сугробы можно ждать в Москве только в последней декаде декабря. Такой долгосрочный прогноз дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик сообщила «Российской газете», что ближайшая неделя в столице будет достаточно теплой. В некоторые дни ожидается даже аномально теплая погода. Так, в четверг, 5 декабря, температура воздуха может прогреться до 4 градусов тепла, а в пятницу и субботу, 6 и 7 декабря, прогнозируется и вовсе до 6 градусов тепла. Однако ночью столбик термометра может опускаться до 2-6 градусов ниже ноля.

Паршина отметила, что снег, в небольших количествах и местами, может выпасть в начале недели, но к ее концу уже пойдет дождь, который в очередной раз смоет снежный покров.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о предстоящей погоде на эту неделю. Снег можно ожидать только на север Подмосковья.

ИСТОЧНИК KP.RU