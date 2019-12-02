СЕГОДНЯ 22:21 2019-12-02T22:21:48+03:00

Мантуров: при грамотной организации предустановка российского ПО не увеличит цену гаджета Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

При грамотной организации процесса предустановка иностранными производителями электроники российского программного обеспечения на свою продукцию не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов. Такую точку зрения высказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», - заявил министр.

Напомним, в понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий производителей электроники устанавливать российское программное обеспечение на свои компьютеры, смартфоны и телевизоры с функцией SMART-TV, которые будут продаваться на российской территории.

Как писал сайт kp.ru, ранее основным аргументом противников данной меры является утверждение, что гаджеты подорожают, а многие иностранные производители смартфонов и компьютеров могут просто покинуть российский рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU