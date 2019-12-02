«Освобождаем дороги»: ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

СЕГОДНЯ 23:01 2019-12-02T23:01:07+03:00

В Госавтоинспекции заявили, что «старый советский способ» поможет убирать с дороги рискованные элементы

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция поддерживает идею пересадки водителей на общественный транспорт, поскольку в настоящий момент существует много «рискованных элементов», а построить в городах дороги, просторные для всех - невозможно. Об это рассказал замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

«Важен процесс организации перевозок. Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность», - заявил замглавы Госавтоинспекция.

Для примера Панарин привел в пример Москву. По его словам, столица показала совершенно правильное направление, поскольку невозможно сделать столько дорог, чтобы автомобилисты чувствовали себя свободно и комфортно.

Замглавы Госавтоинспекция назвал выходом из ситуации старый советский способ использования комфортного, массового общественного транспорта.

Напомним, ранее начальник управления ГИБДД по Калужской области полковник полиции Алексей Холопов в программе «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» рассказал о специальной программе, куда вносятся сведения обо всех дорожно-транспортных происшествиях с фотоматериалами и данными о принятых ранее мерах по ликвидации очагов.

ИСТОЧНИК KP.RU