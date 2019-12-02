Предвыборный штаб Трампа отказался аккредитовывать журналистов Bloomberg
По словам менеджера штаба, издание ранее "открыто провозгласило свою предвзятость"
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Предвыборный штаб действующего лидера США Дональда Трампа отказал в аккредитации журналистам издания Bloomberg.
Менеджер штаба Брэд Парскейл отметил, что отказ был в первую очередь связан с тем, что ранее Bloomberg News приняло решение не проводить журналистских расследований против своего владельца и кандидата в президенты США от Демократической партии Майкла Блумберга.
По словам Парксейла, издание "открыто провозгласило свою предвзятость".
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ИСТОЧНИК KP.RU