2019-12-03T00:00:26+03:00
В мире

"Гуру, делящийся своей мудростью": Джонсона обвинили в плагиате твитов о теракте

Украденные сообщения премьер-министра Британии были посвящены трагедии на Лондонском мосту
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Британский блогер под ником The Secret Barrister обвинил премьер-министра страны Бориса Джонсона в копировании его твитов, которые были посвящены теракту на Лондонском мосту.

- Джонсон или его советники взяли информацию из блога, выбросили неудобный контекст и использовали, чтобы представить Джонсона как гуру юриспруденции, делящегося своей мудростью, - иронично отметил молодой человек.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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