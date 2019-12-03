"Гуру, делящийся своей мудростью": Джонсона обвинили в плагиате твитов о теракте
Украденные сообщения премьер-министра Британии были посвящены трагедии на Лондонском мосту
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Британский блогер под ником The Secret Barrister обвинил премьер-министра страны Бориса Джонсона в копировании его твитов, которые были посвящены теракту на Лондонском мосту.
- Джонсон или его советники взяли информацию из блога, выбросили неудобный контекст и использовали, чтобы представить Джонсона как гуру юриспруденции, делящегося своей мудростью, - иронично отметил молодой человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU