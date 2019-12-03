Путин подписал закон о внесении изменении в федеральный бюджет на 2019 год
Таким образом, профицит бюджета России снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей
Изменить размер текста:
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон о внесении изменений в федеральный закон о федбюджете на 2019 год.
Таким образом, профицит бюджета России снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП).
Инфляция по итогам текущего года составит 3,8% против 4,3, которые прогнозировались в бюджете ранее.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU