В ФБР увидели "угрозу" в российских приложениях

СЕГОДНЯ 01:52 2019-12-03T01:52:49+03:00

Американские эксперты подчеркнули, что российская сторона "может получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях"

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Лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер рассказал, что ФБР уверено, что все разработанные в РФ мобильные приложения могут нести серьезную "потенциальную контрразведывательную угрозу".

По словам эксперта, обеспокоенность ФБР в первую очередь связана с "правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны".

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ИСТОЧНИК KP.RU