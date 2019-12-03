2019-12-03T06:39:29+03:00
В мире

США пригрозили Франции пошлинами на товары на сумму $2,4 млрд

В Штатах пришли к выводу, что французские власти проводят дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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США пригрозили Франции пошлинами на товары на сумму $2,4 млрдСША пригрозили Франции пошлинами на товары на сумму $2,4 млрдФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон планирует ввести пошлины на французские товары на сумму около $2,4 млрд. Такое решение связано со введением Францией «цифрового налога» в отношении американских компаний.

Накануне в Штатах пришли к выводу, что французские власти проводят дискриминационную политику в отношении цифровых компаний США.

Также отмечается, что в офисе торгового представителя заявили, что в качестве ответной меры в Штатах рассматривают вопрос о введении пошлин на французские товары. Речь идет о списке из 63 позиций, сказано на сайте офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Конгресс США включит санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет страны. Рестрикции против фирм, которые участвуют в возведении трубопровода, были включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год».

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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