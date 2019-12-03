Следователи назвали виновного в аварии Superjet в Шереметьево
В горящем салоне самолета погиб 41 человек
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В СК завершили расследования дела об аварии с SSJ100 в аэропорту Шереметьево. Самолет, следовавший рейсом Москва-Мурманск, вернулся в аэропорт по причине отказа радиосвязи. Однако, при посадке самолет загорелся. И хотя пожарные расчеты прибыли уже через минуту, избежать жертв не удалось. Погиб 41 человек.
Источник, знакомый с материалами следствия, сообщил «Интерфаксу», что расследование завершено и известен виновный:
- В гибели более 40 человек обвиняется командир воздушного судна Денис Евдокимов.
ИСТОЧНИК KP.RU