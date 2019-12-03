2019-12-03T09:37:28+03:00
Происшествия

В СК завершили расследование дело сестер Хачатурян об убийстве отца

Девушек обвиняют в убийстве по предварительному сговору
Юлия САЛЬНИКОВА
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Материалы уголовного дела переданы в прокуратуруМатериалы уголовного дела переданы в прокуратуруФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Следственном комитете завершили расследование дела об убийстве отца сестрами Хачатурян. В 2018 году 27 июля три девушки молотком и ножом забили родителя. Он получил сразу несколько смертельных травм –удары пришлись в шею, голову и грудь.

- Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), -сообщают в пресс-службе СК РФ.

Максимальное наказание по этой статье - до 20 лет лишения свободы. Но следователи учли смягчающие обстоятельства - отец на протяжении нескольких лет причинял дочерям "психические и физические страдания". Из-за этого у девушек возникала к нему "личная неприязнь, ставшая мотивом для убийства. Эксперты признавали, что оскорбленя со стороны отца девушки воспринимали как реальную угрозу жизни.

В СК определили, что девушки при этом в момент нападения были вменяемы, то есть осознавали происходящее. Отдельно будет рассмотрено дело младшей сестры. Следователи попросили назначить ей "принудительные меры медицинского характера".

Для утверждения обвинительного приговора материалы уголовного дела переданы из СК в прокуратуру.

В защиту девушек выступили многие известные люди, появился хэштег #саманевиновата. Петицию в защиту сестер Хачатурян просили подписать Ксения Собчак и другие телеведущие и артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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