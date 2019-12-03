2019-12-03T10:30:47+03:00
В мире

Бывшему украинскому депутату российские следователи заочно предъявили обвинение в нападении на посольство в 2016 году

Игорь Мосийчук объявлен в федеральный розыск
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Участники провокации срывали флаги, камеры, кидали в посольство камниУчастники провокации срывали флаги, камеры, кидали в посольство камниФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывшему депутату Верховной рады Игорю Мосийчуку предъявлено заочно обвинение в нападении на российское посольство. Экс-депутат участвовал в акции, которую радикалы устроили в марте 2016 году. Группа агрессивно настроенных граждан Украины била окна в посольстве России в Киеве, на камеру они надругались над российским флагом и забрасывали яйцами здание.

Мосийчук – не единственный представитель парламента Украины, который участвовал в провокации. Его коллега, Владимир Парасюк, стал фигурантом разбирательства за надругательство над флагом России, а также еще один украинский депутат – Андрей Лозовой. Николай Рудьковский, уже предстал перед судом.

- Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск, -сообщили в СК РФ.

После атаки на российское посольство депутаты Госдумы предложили направить в Киев спецназ для защиты дипломатов из России.

Мосийчук отличился не только в нападении на посольство, он снял видео, на котором оскорбил Кадырова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрдоган назвал условия, при которых Турция подержит НАТО по защите Балтии и Польши
Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси
В кафе мужчина получил чек и узнал, как сотрудники «различают» клиентов
В Роскомнадзоре объяснили блокировку фотобанка Shutterstock
В Балашихе детский тренер во время ссоры ударил ножом сожительницу
Денежные переводы Western Union и Contact в Таджикистан восстановят в ближайшее время
Выходной любой ценой: Россияне назвали способы, чтобы не трудиться 31 декабря
В Белгороде автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет
В СК завершили расследование дело сестер Хачатурян об убийстве отца
Почти половина россиян питается неправильно
Пилотам борта № 1 подарили пирог за успешную посадку самолета Путина в нулевой видимости
«Короче, устроим завтра международный скандал»: украинка обиделась на учительницу из Франции, назвавшую украинцев и русских одним народом
Следователи назвали виновного в аварии Superjet в Шереметьево
Россияне рассказали, кому будут дарить самые дорогие новогодние подарки
Родственники опознали всех погибших в аварии с автобусом в Забайкалье
В ОПЭК считают, что "золотой век" сланцевой нефти США проходит
Госдума предложила ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая
"Государство потеряло людей": Захарова призвала Зеленского гарантировать права жителям Донбасса
США пригрозили Франции пошлинами на товары на сумму $2,4 млрд
Спикер Верховной рады заявил, что на Украине есть только один народ