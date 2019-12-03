Бывшему украинскому депутату российские следователи заочно предъявили обвинение в нападении на посольство в 2016 году

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-03T10:30:47+03:00

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Бывшему депутату Верховной рады Игорю Мосийчуку предъявлено заочно обвинение в нападении на российское посольство. Экс-депутат участвовал в акции, которую радикалы устроили в марте 2016 году. Группа агрессивно настроенных граждан Украины била окна в посольстве России в Киеве, на камеру они надругались над российским флагом и забрасывали яйцами здание.

Мосийчук – не единственный представитель парламента Украины, который участвовал в провокации. Его коллега, Владимир Парасюк, стал фигурантом разбирательства за надругательство над флагом России, а также еще один украинский депутат – Андрей Лозовой. Николай Рудьковский, уже предстал перед судом.

- Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск, -сообщили в СК РФ.

После атаки на российское посольство депутаты Госдумы предложили направить в Киев спецназ для защиты дипломатов из России.

Мосийчук отличился не только в нападении на посольство, он снял видео, на котором оскорбил Кадырова.

ИСТОЧНИК KP.RU