Семьи погибших при пожаре в Superjet выступили в защиту обвиненного в ЧП командира самолета

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-03T11:57:01+03:00

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Семьи погибших пассажиров самолета в Superjet считают несправедливым решение Следственного комитета. В ведомстве объявили о завершении расследования. Обвинение предъявлено капитану воздушного судна, Денису Евдокимову. По версии следствия, он нарушил правила безопасности эксплуатации воздушного транспорта и совершил «грубую посадку».

Напомним, самолет вернулся в аэропорт вылета Шереметьево. Экипаж сообщил, что отказала радиосвязь. При посадке самолет загорелся, пожарные расчеты прибыли спустя три минуты. Однако, избежать жертв не удалось – 41 человек погиб.

- Мы предполагали с самого начала, что обвинят командира или весь экипаж, но это несправедливо. Все, что написано во всех материалах дела, чушь какая-то. Экспертизу, которую мы заявляли, никто проводить не стал, наши ходатайства проигнорировали, - рассказал ТАСС адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы нескольких семей погибших.

Ранее семьи погибших и потерпевшие отказались требовать с командира воздушного корабля или экипажа какую-либо компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU