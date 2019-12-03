2019-12-03T12:29:59+03:00
В мире

Демократы в Белом доме и $90 за баррель: Датский Saxo Bank сделал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Неофициальный прогноз банка опубликован во вторник 3 декабря
Юлия САЛЬНИКОВА
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Аналитики считают, на выборах президента США победят демократыАналитики считают, на выборах президента США победят демократыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Датский Saxo Bank сделал опубликовал неофициальный прогноз на 2020 год. Содержание документа уже назвали шокирующим эксперты. Датчане предсказывают большие изменения в политике и экономике в предстоящем году. Например, в докладе сказано, что на предстоящих президентских выборах в США победят демократы, а Трампа и другие республиканцы останутся за бортом корабля.

- Победу Трампа в 2016 году обеспечили пожилые белые избиратели, а их доля в населении уменьшается: сейчас в США самым многочисленным поколением являются люди от 20 до 40 лет, настроенные гораздо более либерально, -цитируют документ ТАСС.

В американском обществе увеличивается доля тех, кто обеспокоен вопросами изменения климата. Действующий президент США даже на саммите ООН отказался участвовать в обсуждении этой темы. Нежелание принимать мнение этой группы людей сыграет не в пользу Трампа, считают аналитики.

Экологическая проблематика повлияет и на отрасль автомобилестрояния. Так, в датском банке считают, в 2020 году вырастет интерес к электромобилям, которые считаются одним из экологичных видов транспорта.

- Россия окажется в выигрыше как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. В 2019 году палладий был одним из самых быстрорастущих сырьевых товаров, и это продолжится в 2020 году,-сказано в докладе.

Еще один прогноз касается нефти. На фоне сокращения добычи сланцевой нефти США, в России тоже решат сокращать добычу. В банке предсказывают, что стоимость барреля нефти марки Brent вернется к $90 за баррель. В 2020 году прогнозируется выход Венгрии из Евросоюза.

Год назад датский банк предсказывал создание всемирного налога на транспорт, солнечную бурую и поглощение компании Tesla компанией Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU

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