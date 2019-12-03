В правительстве предложили расшить список лиц для ускоренного получения российского гражданства

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-03T12:41:36+03:00

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Список лиц, которые могут рассчитывать на ускоренное получение российского гражданства, может быть увеличен. Законопроект из правительства страны направлен на рассмотрение в Госдуму. Сейчас право получать в гражданство в упрощенном режиме могут нетрудоспособные лица, имеющие дееспособных совершеннолетних детей - граждан России.

В кабмине предлагают сделать так, что все иностранцы, имеющие детей-граждан РФ, смогут рассчитывать на получение гражданства по этой схеме:

- В целях привлечения в экономику Российской Федерации дополнительных трудовых ресурсов законопроектом предлагается исключить такое обязательное условие, как нетрудоспособность, для упомянутой категории соискателей гражданства Российской Федерации, - сказано в документе, который находится на рассмотрении в Госдуме.

Получить гражданство России в упрощенном режиме сможет подросток, даже если в момент оформления документов, ему уже исполнится 18 лет – эта норма также прописана в документе.

Ранее об упрощенном получении российских паспортов нашими соотечественниками за границей говорил депутат Владимир Жириновский.

ИСТОЧНИК KP.RU