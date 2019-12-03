Курсант военно-морской академии из Йемена надругался над десятилетней девочкой

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-03T13:09:09+03:00

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Курсант из Йемена задержан за насильственные действия сексуального характера. Жертвой 28-летнего мужчины стала десятилетняя школьница из Москвы.

Еще в начале ноября мать девочки обратилась с заявлением в полицию. В телефоне дочери она нашла переписку с неизвестным мужчиной. Собеседник присылал ребенку фотографии своих половых органов. Школьница призналась, что познакомилась с ним в инстаграм. Дальше общение перетекло в «WhatsUp», сообщает источник kp.ru.

Спустя почти месяц, 28 ноября в ходе спецоперации полиции Санкт-Петербурга, Управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области задержан по подозрению в совершении действий сексуального характера 28-летний мужчина. Оказалось, он приехал в Россию учиться из Йемена. В военно-морской академии он уже на пятом курсе Центра подготовки иностранных военнослужащих. Мужчина ранее не был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU