В России задержали двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-03T13:20:38+03:00

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Сотрудники ФБР задержали членов банды, занимавшихся вербовкой в террористические организации. Как сообщает ТАСС, спецоперации прошли в Москве, Татарстане и Тюменской области. Задержаны семь членов запрещенной в России террористической группировки Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также два главаря банды.

-Указанными лицами велась целенаправленная работа по формированию в регионах России сетевых закрытых структур международной террористической организации, решались задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности,- сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Участники банды распространяли среди местных жителей террористическую идеологию, в основном, пытались завербовать мусульман. Они убеждали людей в необходимости создания так называемого всемирного халифата, говорили свержении властей и уничтожении существующих социальных институтов.

При обыске в квартирах, где жили радикалы, обнаружили запрещенную литературу, а также сим-карты и сотовые телефоны, которые террористы использовали для своей деятельности. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали террористов, планировавших серию взрывов.

ИСТОЧНИК KP.RU