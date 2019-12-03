Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-03T13:27:52+03:00

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Военнослужащие из российского Центра по примирению враждующих сторон раздали гуманитарную помощь мирным жителям на северо-востоке Сирии. В первую очередь продукты питания получили нуждающиеся жители деревень в провинции Алеппо — малоимущие, семьи, оставшиеся без кормильца, и дети.

«В основном это были женщины и дети с прилегающей территории. Они малоимущие и нуждаются в помощи. Такие акции мы силами ЦПВС РФ организуем каждые три дня на этой территории», — цитирует офицера ЦПВС Адама Евлоева «Федеральное агентство новостей».

Всего в этот раз российские военные раздали 500 пакетов в провизией.

Местные жители отмечают значимость гуманитарной помощи из России. По их словам, многие мужчины погибли на войте, в деревне остались дети, которых трудно прокормить.

«То, что нам дарит Российская Федерация, это колоссальная помощь», — рассказал Мохамед Мообаб Али.

Он добавил, что старейшина сообщает местным жителям, когда придет гуманитарная колонна, и ее встречать приходят не только нуждающиеся из общины, но и из соседних деревень, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU