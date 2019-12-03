2019-12-03T14:24:28+03:00
Происшествия

В Мытищах пешеход ранил полицейского

ЧП произошло на улице Благовещенская
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пешеход напал на сотрудника ГИБДДПешеход напал на сотрудника ГИБДДФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Мытищах ранен полицейский, находившийся при исполнении. Как сообщил источник kp.ru сотрудник ГИБДД сделал замечание переходившему дорогу в неположенном месте пешеходу. Того замечание задело настолько, что он развернулся и пошел к патрулю ДПС. Подошел к сотруднику полиции, достал нож и нырнул им представителя полиции.

Коллеги раненого задержали нападавшего. Очевидцы вызвали "скорую помощь". Полицейского везут в больницу, его жизни ничего не угрожает. Хотя по сообщению источника, метился пешеход-нарушитель в голову сотруднику Госавтоинспекции.

На место направлен дополнительный наряд полиции. По факту произошедшего проводят проверку, будут опрошены свидетели. В отделе полиции допрашивают задержанного. Его возраст пока не разглашается. Предстоит определить, находился ли нападавший в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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