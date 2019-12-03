В Госдуме назвали правильным решение исключить «площадку» во время экзамена на права

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-03T16:16:46+03:00

В Госдуме поддержали идею исключения «площадки» из экзамена на права Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Госдуме поддерживают планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с 2020 года. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что лучше тренировать навыки вождения в реальных условиях. На деле площадка не имеет большого значения и водитель, имеющий только данные навыки, может быть совсем не готовым к езде по населенном пункту.

-Необходимо увеличивать часы обучения на улице, в реальных «боевых» условиях. Площадка это не от реальной жизни. Картина совершенно не та, - комментирует RT депутат.

Он добавил, что данное изменение своевременное и будет отвечать требованиям безопасности дорожного движения.

Будущих автомобилистов стоит готовить, делая упор на передвижение по улицам «с учётом реального транспортного потока и психологической нагрузки».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков озвучил планы ведомства исключить из экзаменационных требований «площадку. Если предложение будет утверждено, то уже с октября следующего года формат экзамена изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU