Москва и Киев заключили 10-летний договор по транзиту нефти на Украину

СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-03T16:53:09+03:00

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Украинская компания «Укртранснафта» и российская «Транснефтью» подписали соглашение по транзиту нефти по территории Украины. Документ будет действовать 10 лет и вступит в силу 1 января 2020 года.

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года», - сообщила украинская компания на своей страницы в Facebook.

В сообщении отмечается, что предусмотрена не только пролонгацию договора, но заключенное дополнительное соглашение между компаниями актуализирует ряд положений с учетом текущего состояния изменений на рынке.

Соглашение подписали директор «Укртранснефти» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андроновый на международной конференции «Энергетика в XXI веке» в Загребе.

Напомним, главы «Укртранснафта» и «Транснефть» участвовали в 11-ом заседании Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге в июне этого года. Тогда президент российской компании сообщил, что компания ощущает доверие партнеров и «твердый настрой на перспективное сотрудничество».

ИСТОЧНИК KP.RU