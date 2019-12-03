2019-12-03T16:55:46+03:00
Общество

В Москве спасатели и полицейские взяли штурмом квартиру, чтобы спасти младенца

Родители девочки боялись выносить ее на улицу, не пользовались пелёнками и подгузниками
Елена АКИМОВА
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Москвичи, чью квартиру брали штурмом, растили младенца как вампираМосквичи, чью квартиру брали штурмом, растили младенца как вампираФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве силовики взяли штурмом квартиру, чтобы спасти жизнь новорождённой крошки. Девочка появилась на свет в конце октября прямо в квартире. Роды принимал 33-летний отец, мужчина освоил теоретическую часть в Интернете, но у не все пошло гладко. У молодой матери началось кровотечение. Спустя несколько дней мать женщины, которая живет в соседей квартире, вызвала скорую помощь. Она же всячески пыталась вразумить дочь и показать внучку врачам, но молодые родители были непреклонны.

Все попытки медиков зайти в квартиру заканчивались настоящими боевыми действиями- мужчина вёл себя агрессивно и угрожал врачам расправой, если они тронут ребёнка. 19 ноября ситуация совсем вышла из-под контроля. Бабушке тоже ограничили доступ к внучке, в квартире молодой семьи стояла полная темнота, на звонки они не отвечали. После этого женщина решила вызвать полицию.

В правоохранительных органах mk.ru рассказали, что возникли серьёзные опасения за жизнь крохи и было решено вскрывать дверь при помощи спасателей. Супруги встретили нежданных гостей агрессивно. Глава семейства размахивал ножом и жена бросалась на полицейских с кулаками. В итоге мужчину доставили в психиатрическую больницу, мать, по утверждениям медиков, нуждается в той же мере.

Малышка также была осмотрена врачом-педиатром, к счастью, проблем со здоровьем у девочки нет. Надо отметить, что первый месяц своей жизни она ни разу не была на улице, родители пытались оградить ее от солнечного света. Ещё они отказывались пользоваться пелёнками и подгузниками.

Пока за девочкой будет присматривать бабушка, а в дальнейшем ее судьбу решат органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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