Покатаемся бесплатно: Московская канатная дорога в честь дня рождения дарит подарки

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-03T18:09:13+03:00

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Московская канатная дорога отметит 10 декабря первый День рождения. И какой же праздник без подарков? Главное прийти в этот день на канатную дорогу. Гостей ждут конкурсы, викторины, сувениры. Праздничные мероприятия пройдут в период с 11.00 до 21.00 на верхней станции канатной дороги "Воробьевы горы", которая расположена на улице Косыгина.

- 10 декабря, в честь своего первого дня рождения, Московская канатная дорога дарит всем желающим подарки - бесплатные поездки, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Любой желающий сможет насладиться из окон кабин уникальными видами на набережную Москвы-реки, футуристические высотки делового центра "Москва-Сити", главное здание Московского государственного университета имени Ломоносова и многие другие знаковые места столицы. Повторим еще раз - бесплатно. Полюбоваться такими восхитительными видами столицы с высоты птичьего полета за первый год работы смогли свыше 1,8 млн человек.

Новая московская канатная дорога появилась в конце 2018 года. Спортивный комплекс "Лужники" и знаменитая смотровая площадка на Воробьевых горах были связаны между собой прочными тросами и захватывающим ощущением полета.

Канатная дорога стала популярна среди влюбленных, в ее кабинах часто делают предложения руки и сердца. Неоднократно новобрачные выбирали для своих свадебных фотосессий именно полет над Москвой в вип-кабинке. Здесь был проведен первый в истории шахматный турнир "Блиц на высоте" с участием международных гроссмейстеров.

Пассажирами становились известные спортсмены: гимнаст Алексей Немов, фигуристка Алина Загитова, чемпионы и призеры по керлингу из Шотдандии и Канады. По канатной дороге с болельщиками катался главный трофей континентальной хоккейной лиги - Кубок Гагарина. Канатная дорога успела стать местом съемок популярных российских сериалов, которые выйдут на экраны в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU