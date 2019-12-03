На памятники архитектуры предлагают запретить вешать кондиционеры и антенны

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-03T18:47:37+03:00

На памятники архитектуры могут запретить вешать кондиционеры и антенны Фото: Тимур ХАНОВ

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Во вторник, 3 декабря, в первом чтении Госдума одобрила законопроект о запрете устанавливать антенны и кондиционеры на фасадах зданий, зарегистрированных как культурное наследие.

В документе отмечается, что по запрет попадают любые дополнительные технические сооружения и их части, выходящие за пределы помещения. Исключениями являются только средства охраны и противопожарные сигнализации.

Запрет будет распространяться на здания, фасад которых включен в Реестр культурного наследия России.

В пояснительной записке к закону говорится о том, что вступление документа в силу предусматривается в течение 180 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на данный момент собственники или эксплуататоры архитектурных памятников не имеют права изменять облик здания, однако использование кондиционеров и антенн никак не регламентировано.

ИСТОЧНИК KP.RU