На памятники архитектуры предлагают запретить вешать кондиционеры и антенны
Во вторник, 3 декабря, в первом чтении Госдума одобрила законопроект о запрете устанавливать антенны и кондиционеры на фасадах зданий, зарегистрированных как культурное наследие.
В документе отмечается, что по запрет попадают любые дополнительные технические сооружения и их части, выходящие за пределы помещения. Исключениями являются только средства охраны и противопожарные сигнализации.
Запрет будет распространяться на здания, фасад которых включен в Реестр культурного наследия России.
В пояснительной записке к закону говорится о том, что вступление документа в силу предусматривается в течение 180 дней после дня его официального опубликования.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на данный момент собственники или эксплуататоры архитектурных памятников не имеют права изменять облик здания, однако использование кондиционеров и антенн никак не регламентировано.
ИСТОЧНИК KP.RU