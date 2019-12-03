2019-12-03T19:14:19+03:00
Политика

МИД РФ назвал симуляцией жалобы на здоровье обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что американец получает надлежащую медпомощь
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ назвал симуляцией жалобы на здоровье обвиняемого в шпионаже Пола УиланаМИД РФ назвал симуляцией жалобы на здоровье обвиняемого в шпионаже Пола УиланаФото: REUTERS
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Глава службы безопасности компании BorgWarner, американец Пол Уилан получает квалифицированную медпомощь и ему ничего не угрожает. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Жалобы Уилана на условия содержания и действия следователей ни разу не подтвердились (…) здоровью Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки», - говорится в распространенном комментарии внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ сообщили, что американец получает не только квалифицированную помощь от врачей следственного изолятора, но и от специалистов городских медучреждений.

В ведомстве также рассказали, что в сентябре для Уилана провели обследование в одной из московских клиник и не выявили никаких опасных заболеваний. При этом отметили, что для устранения небольшого недомогания ему предложили операцию, от которой он сам и отказался.

Утверждения Соединённых Штатов о том, что американец находится в заключении, не будучи виновным и якобы не получает необходимую помощь, в МИД РФ назвали массированной кампанией дезинформации для очернения образа России.

Напомним, глава службы безопасности компании BorgWarner был задержан по обвинению в шпионаже в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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