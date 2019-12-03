2019-12-03T21:00:14+03:00
Политика

«Это может быть здорово»: Трамп заявил о желании ладить с Россией

Американский лидер сообщил о готовности заключить ядерное соглашение с Москвой
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Это может быть здорово»: Трамп заявил о желании ладить с Россией«Это может быть здорово»: Трамп заявил о желании ладить с РоссиейФото: REUTERS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности и желании ладить с Россией, а также заключить с Москвой ядерное соглашение.

«Я чувствую, что мы можем ладить с Россией. Я думаю, что это было бы неплохо — поладить с Россией (...) российский народ это тоже хотел бы увидеть», - сказал американский лидер на пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Трамп заявил, что Москва, как и Вашингтон, хотела бы заключить договор по ядерному соглашению, «которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны». «Это может быть здорово», - заключил глава Белого дома.

Напомним, в мае российский лидер Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Они обсудили итоги доклада Мюллера, а также возможное заключение нового ядерного соглашения между Соединёнными Штатами, Россией и Китаем. В тот же день американский президент заявил, что Пекин хочет стать участником нового договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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