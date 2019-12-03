Появился список пострадавших в результате взрыва бытового газа в Белгородской области

3 Дек. 23:05 2019-12-03T23:13:56+03:00

Пять человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести

Изменить размер текста: A A

Появился список пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области. По данным источников "КП" в экстренных службах, сейчас в нем пять человек:

1. Неизвестный мужчина без сознания находится в ЦРБ "Строитель" с перелом голеностопна, ожогом и закрытой черепно-мозговой травмой.

2. Ваганова Татьяна Владимировна 66 лет находится в ЦРБ "Строитель" с сочетанной травмой, ссадинами и ушибами.

3. Гребенникова Татьяна Ивановна 44 лет находится в областном ожоговом центре с ожогами лица, шеи и дыхательных путей.

4. Гребенников Иван Васильевич 49 находится в областном ожоговом центре с ожогами лица, глаз, шеи и перелом пальца.

5. Севрюкова Анна Ивановна 65 лет находится в областном ожоговом центре с ожогами 40 процентов тела и травматическим шоком.

В Белгородской области в жилом доме произошел взрыв газаФото: соцсети

Как сообщал сат kp.ru, взрыв газа в жилом доме произошел в 20:05 мск. Люди, которые проживают в данном доме были эвакуированы и размещены в одном из оздоровительных лагерей - как временный пункт, где созданы все необходимые условия для проживания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738862" frameborder="0"></iframe> Медведев прибыл в Белград в годовщину освобождения сербской столицы от нацистов.Медведев посетил торжественный военный парад в честь 75-летия освобождения сербской столицы от нацистов. На параде демонстрировалась российская и сербская военная техника, также перед трибунами прошли пешие колонным сербских военнослужащих (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU