Появился список пострадавших в результате взрыва бытового газа в Белгородской области
Появился список пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области. По данным источников "КП" в экстренных службах, сейчас в нем пять человек:
1. Неизвестный мужчина без сознания находится в ЦРБ "Строитель" с перелом голеностопна, ожогом и закрытой черепно-мозговой травмой.
2. Ваганова Татьяна Владимировна 66 лет находится в ЦРБ "Строитель" с сочетанной травмой, ссадинами и ушибами.
3. Гребенникова Татьяна Ивановна 44 лет находится в областном ожоговом центре с ожогами лица, шеи и дыхательных путей.
4. Гребенников Иван Васильевич 49 находится в областном ожоговом центре с ожогами лица, глаз, шеи и перелом пальца.
5. Севрюкова Анна Ивановна 65 лет находится в областном ожоговом центре с ожогами 40 процентов тела и травматическим шоком.
В Белгородской области в жилом доме произошел взрыв газаФото: соцсети
Как сообщал сат kp.ru, взрыв газа в жилом доме произошел в 20:05 мск. Люди, которые проживают в данном доме были эвакуированы и размещены в одном из оздоровительных лагерей - как временный пункт, где созданы все необходимые условия для проживания.
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