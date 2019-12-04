В Потсдаме на вилле телеведущего нашли останки советского солдата
Останки случайно были найдены во время строительных работ
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Немецкие СМИ сообщают, что на днях останки советского солдата были обнаружены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, на востоке Германии.
Сообщается, что останки были случайно найдены во время строительных работ.
О том, что речь идет о солдате Красной Армии, указывают обнаруженные на месте каска и гильзы от патронов.
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ИСТОЧНИК KP.RU