2019-12-04T00:09:43+03:00
В мире

В Потсдаме на вилле телеведущего нашли останки советского солдата

Останки случайно были найдены во время строительных работ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Немецкие СМИ сообщают, что на днях останки советского солдата были обнаружены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, на востоке Германии.

Сообщается, что останки были случайно найдены во время строительных работ.

О том, что речь идет о солдате Красной Армии, указывают обнаруженные на месте каска и гильзы от патронов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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