Под завалами дома в Белгородской области нашли тело мужчины
Под завалами дома в Белгородской области было найдено тело 36-летнего мужчины. Спасатели достали его буквально несколько минут назад.
Сообщается, что до этого мужчину искали в течение нескольких часов, он не выходил на связь с родными.
По данным собственных источников KP.RU, погибшим оказался Севрюков Сергей 1983 года рождения, а ранее неизвестным пострадавшим - Ваганов Леонид Николаевич 1962 года рождения.
Напомним, всего в доме были прописаны 24 человека, 18 из них эвакуировали.
Взрыв газа в жилом доме произошел в 20:05 по мск. Люди, которые проживают в данном доме были эвакуированы и размещены в одном из оздоровительных лагерей. Это временный пункт, где созданы все необходимые условия для проживания.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколькими часами ранее появился список пострадавших в результате взрыва бытового газа в Белгородской области. Пять человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести.
Под Белгородом из-за взрыва газа в многоэтажке рухнула стена.
ИСТОЧНИК KP.RU