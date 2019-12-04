Под завалами дома в Белгородской области нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 00:37 2019-12-04T01:02:17+03:00

Мужчину искали в течение нескольких часов, он не выходил на связь с родными

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Под завалами дома в Белгородской области было найдено тело 36-летнего мужчины. Спасатели достали его буквально несколько минут назад.

Сообщается, что до этого мужчину искали в течение нескольких часов, он не выходил на связь с родными.

По данным собственных источников KP.RU, погибшим оказался Севрюков Сергей 1983 года рождения, а ранее неизвестным пострадавшим - Ваганов Леонид Николаевич 1962 года рождения.

Напомним, всего в доме были прописаны 24 человека, 18 из них эвакуировали.

Взрыв газа в жилом доме произошел в 20:05 по мск. Люди, которые проживают в данном доме были эвакуированы и размещены в одном из оздоровительных лагерей. Это временный пункт, где созданы все необходимые условия для проживания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколькими часами ранее появился список пострадавших в результате взрыва бытового газа в Белгородской области. Пять человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747623" frameborder="0"></iframe> Под Белгородом из-за взрыва газа в многоэтажке рухнула стена.

ИСТОЧНИК KP.RU