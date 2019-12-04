СЕГОДНЯ 02:08 2019-12-04T03:07:41+03:00

"Цели не достигнуты": В США заявили, что антироссийские санкции оказались провальными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Штаты не достигли своих основных целей санкциями против России. Меры, по словам эксперта, имели лишь эффект сдерживания.

Хейл также отметил, что санкции вводит Конгресс США, а у исполнительной ветви власти нет никаких полномочий отменить введенные ограничения. По мнению эксперта, угроза санкций эффективнее, чем их непосредственное введение.

- Эта работа не завершена. Мы не достигли своих главных целей в том, чтобы Россия ушла с Украины, - отметил Хейл, пишет "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп продлил режим санкций за «вмешательство» в американские выборы. Как пояснили в Белом доме, остается угроза попыток иностранных держав повлиять на выборы в США.

ИСТОЧНИК KP.RU