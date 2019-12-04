В США заявили, что смогли приостановить проект "Северного потока - 2"
Заместитель госсекретаря Штатов по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что США сумели замедлить реализацию проекта «Северный поток — 2» при помощи дипломатических методов.
Власти использовали дипломатические средства, чтобы достичь цели по остановке "Потока". Хейл признал, что остановить проект им не удалось.
- На данном этапе нам удалось замедлить его реализацию, но не остановить его, - подчеркнул Хейл.
Он также озвучил точку зрения, согласно которой запуск «Северного потока — 2» будет иметь «очень негативный эффект», пишет "Газета.ру".
- Это создаст еще один инструмент для Кремля в использовании энергетических ресурсов России для разделения Европы, дестабилизации и подрыва Украины, - подытожил Хейл.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что ВвСША заявили, что антироссийские санкции оказались провальными. Замгоссекретаря Штатов Дэвид Хейл отметил, что меры имели лишь эффект сдерживания.
ИСТОЧНИК KP.RU