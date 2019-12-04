2019-12-04T04:37:53+03:00
В мире

В США заявили, что смогли приостановить проект "Северного потока - 2"

Заместитель госсекретаря отметил, что власти использовали дипломатические средства, чтобы достичь цели по остановке данного проекта
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США заявили, что смогли приостановить проект "Северного потока - 2"В США заявили, что смогли приостановить проект "Северного потока - 2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель госсекретаря Штатов по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что США сумели замедлить реализацию проекта «Северный поток — 2» при помощи дипломатических методов.

Власти использовали дипломатические средства, чтобы достичь цели по остановке "Потока". Хейл признал, что остановить проект им не удалось.

- На данном этапе нам удалось замедлить его реализацию, но не остановить его, - подчеркнул Хейл.

Он также озвучил точку зрения, согласно которой запуск «Северного потока — 2» будет иметь «очень негативный эффект», пишет "Газета.ру".

- Это создаст еще один инструмент для Кремля в использовании энергетических ресурсов России для разделения Европы, дестабилизации и подрыва Украины, - подытожил Хейл.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ВвСША заявили, что антироссийские санкции оказались провальными. Замгоссекретаря Штатов Дэвид Хейл отметил, что меры имели лишь эффект сдерживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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