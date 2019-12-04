У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
Очаг землетрясения находился на глубине 12 километров
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В Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что в районе российских южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3.
- Землетрясение зарегистрировано в среду в 10.25 (2.25 мск). Его очаг находился на глубине 12 километров, - отметили эксперты.
Также сообщается, что эпицентр располагался в точке с координатами 43,1 градуса северной широты и 148,2 градуса восточной долготы – в 221 километре восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска.
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ИСТОЧНИК KP.RU