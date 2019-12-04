2019-12-04T05:17:46+03:00
Политика

"Киевские фантазии": Пушков высмеял заявление Украины о "возвращении" Крыма

Ранее в Незалежной рассказали о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявления украинского президента Владимира Зеленского и главы МИД страны Вадима Пристайко о привлечении США и НАТО к "возвращению" Крыма Украине.

- В Киеве хотят с помощью США вернуть Крым, а с помощью НАТО вернуть Донбасс. Возможно ли такое? Правильный ответ – нет, - заявил Пушков в своих соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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