2019-12-04T08:10:56+03:00
Политика

Курсанты, отчисленные из военных вузов, будут возмещать ущерб государству

Раньше учащиеся могли прервать обучение без финансовых потерь
Елена АКИМОВА
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Отчисленные из военных вузов курсанты будут платить за обучениеОтчисленные из военных вузов курсанты будут платить за обучениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Курсанты, которые были отчислены из военных вузов по разным причинам, будут возмещать государству ущерб. Новые правила содержатся в разработанных Минобороны поправках в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Суммы указываются различные и зависят от того, какую специальность получал студент. В некоторых случаях компенсации могут доходить до 400 тысяч рублей в год. Данные меры укрепят дисциплину, но чтобы они были справедливыми, стоит конкретизировать ряд случаев, когда курсанта могут отчислить.

Сейчас компенсировать затраты государству должны только те, кто увольняются по следующим причинам: неуспеваемость, недисциплинированность и нежелание продолжать службу. Последнее объясняет не только собственную инициативу, но и отказ в конце обучения подписать пятилетний контракт. А вот увольнение по состоянию здоровья и «невозможность продолжать обучение по независящим от обучающихся причинам» никаких санкций не несет.

Новые правила несколько расширят ряд понятий и введут новые, которые предусматривают штрафные санкции. Например, утрата доверия командира, нарушение запретов и обязанностей военной службы, нежелание проходить тест на наркотики.

Учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев объяснил «Известиям», что компенсация не за само обучение, по закону курсант имеет право на бесплатное образование, а за специальную подготовку. Ведь когда готовят летчика, то учитывается моторесурс самолета, и топливо, и так далее. Поэтому такой большой разбег сумм: военные юристы заплатят 50 тысяч рублей в случае отчисления, а вот летчики 400.

Сейчас документ проходит соответствующие экспертизы в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что минобороны ужесточит правила обучения в военных вузах. Пересдавать «хвосты» станет сложнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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