2019-12-04T08:25:34+03:00
Происшествия

Сотрудница московского банка вместе с сыном украли у пенсионера 8 миллионов рублей

Женщина сменила владельца счета с семизначной суммой на подконтрольное ей физическое лицо
Мария ИГНАТЬЕВА
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Сотрудница московского банка вместе с сыном украли у пенсионера 8 миллионов рублейСотрудница московского банка вместе с сыном украли у пенсионера 8 миллионов рублейФото: принтскрин видео.
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В Москве мать и сын обворовали пенсионера на восемь миллионов рублей. Женщина работала в банке и украла деньги со счета пожилого мужчины. Она воспользовалась служебным положением и сменила владельца счета счета, где лежала семизначная сумма. Полиция уже задержала злоумышленников.

Сотрудница московского банка вместе с сыном украли у пенсионера 8 миллионов рублей Фото: принтскрин видео.

Сотрудница московского банка вместе с сыном украли у пенсионера 8 миллионов рублейФото: принтскрин видео.

- Она вошла в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществила операцию по смене владельца расчетного счета на подконтрольное физическое лицо. Однако довести свой преступный умысел по обналичиванию денежных средств пенсионера до конца не смогла по независящим от нее причинам, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудница московского банка вместе с сыном украли у пенсионера 8 миллионов рублей Фото: принтскрин видео.

Сотрудница московского банка вместе с сыном украли у пенсионера 8 миллионов рублейФото: принтскрин видео.

Во время обыска в квартире подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 7,5 миллионов рублей. Каким образом и откуда они взялись у сотрудницы банка и ее сына пока неизвестно. Следователи выясняют все обстоятельства. По факту преступления возбуждено сразу две уголовные статьи "Кража" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление". Сейчас идет предварительное расследование дела. Подозреваемых по решению суда отправили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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