Фигуристка Александра Трусова заявила четыре четверных на финал Гран-При, но не рискнула тройной аксель

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-04T10:34:58+03:00

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В итальянском Турине с 5 по 8 декабря пройдет финал серии Гран-При по фигурному катанию. В женской части соревнований выступят сразу четыре российских фигуристки. И за сутки до старта турнира был опубликован официальный контент наших спортсменок.

Так, у Александры Трусовой заявлены четыре прыжка в четыре оборота в произвольной программе. Это - четверной сальхов на старте проката, затем - четверной лутц. После - четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. Четвертый квад стоит седьмым - в каскаде с ойлером и тройным сальховым.

При этом, ни в короткой, ни в произвольной у Трусовой все-таки не стоит тройного акселя. Хотя, именно его не так давно показала фигуристка в социальных сетях. Триксель - один из сложнейших элементов в фигурном катании. Его стабильно прыгают на соревнованиях из топ-фигуристок Рика Кихира и Елизавета Туктамышева.

ИСТОЧНИК KP.RU