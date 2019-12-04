Фигуристка Рика Кихира заявила на финал Гран-При три тройных акселя и четверной сальхов

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-04T11:07:07+03:00

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Победительница финала Гран-При 2018 года японская фигуристка Рика Кихира официально огласила свою программу на решающий старт серии уже нынешнего сезона. Она во второй раз попытается прыгнуть четверной прыжок.

На этапе Гран-При в Японии Рика заявила его, но в итоге так и не прыгнула заявленный квад. Но на финал контент у японки заявлен достаточно сложный.

У нее - три тройных акселя и один четверной сальхов. Короткая программа Кихиры открывается с тройного акселя. А вот произвольная открывается с четверного сальхова, затем идет тройной аксель в каскаде с тройным риттбергером. Пятым же прыжком у Рики стоит одиночный тройной аксель.

Отметим, что ранее свой контент заявили Алина Загитова и Александра Трусова.Напомним, что финал Гран-При пройдет с 5 по 8 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU