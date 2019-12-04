Ученые выяснили, какая часть женской груди наиболее привлекательна

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-04T11:10:38+03:00

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Польские ученые провели исследование на тему женской груди. Их интересовало, какая именно часть привлекает больше всего внимания не только мужчин, но и самих женщин. Цель заключалась не в праздном любопытстве, а чтобы помочь пластическим хирургам.

В исследование приняли участие 100 человек обоих полов. Причем вся сотня в качестве наблюдателей. Им показывали изображения восьми типов груди, которые ученые разработали на основе реальных фотографий. Кадры испытуемые рассматривали под разными углами и оценивали по шкале от 1 до 10. В это время их взгляд отслеживала специальная технология.

В результате оказалось, что 75% всего времени люди рассматривали соски и нижнюю часть бюста. При этом соски признали "точкой начальной фиксации". А вот подгрудная складка, ключицы, грудина и шея не так привлекательны, по мнению испытуемых.

ИСТОЧНИК KP.RU