СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-04T11:32:52+03:00

В Минздраве назвали онкозаболевания, которые чаще других не подтверждаются при повторной диагностике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Минздраве рассказали, какие онкологические диагнозы чаще всего не подтверждаются. Повторный анализ указывает на ошибку первичной диагностики или выявляет совсем иной вид поражения, нежели был поставлен ранее.

По данным медицинского ведомства, реже всего подтверждаются рак трахеи, бронхов и лёгкого.

Также в список диагнозов, которые подтверждались реже остальных в 2019 году, вошли рак костей и суставных хрящей (только 90,7% подтверждённых случаев), пищевода (93,4%), яичников (94%), мочевого пузыря (94,2%), ободочной кишки (94,5%) и желудка (94,8%).

Но это не значит, что проблему снимали полностью, во всех случаях выявляли лимфомы и лейкемии. Всего же в прошлом году верифицировали 93% впервые установленных в жизни онкологических диагнозов.

Главный врач Европейской клиники, онколог Андрей Пылёв объясняет, что прежде, чем приступить к лечению любой онкологический диагноз нужно подтвердить. И только в случае трехкратного отрицательного результата можно говорить об отсутствии заболевания.

- Часто причина неверной диагностики кроется в не очень хорошем состоянии наших диагностических служб. Что касается рака легкого, то подтверждение этого диагноза крайне важно и даже принципиально, так как различаются гистологические типы и каждый имеет свой протокол лечения, - цитирует News.ru слова специалиста.

Ранее Минздрав назвал регионы, где больше всего сократилось число врачей. Министр Вероника Скворцова объяснила, почему медики увольняются из государственных лечебных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU